أحمد وفيق: لا تعليق على قضية خالد يوسف.. ولن أشارك في دراما رمضان إلا بعمل محترم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري أحمد وفيق عن أولى خطواته نحو السينما العالمية، من خلال مشاركته في فيلم عالمي مشترك بين مصر وفرنسا وإنجلترا، موضحًا أن الفيلم مازال في مرحلة التحضير وسيبدأ التصوير خلال منتصف العام الجاري.

وقال في لقاء خاص مع "فوشيا" إنه لن يظهر في دراما رمضان المقبل لعدم وجود عمل جيد بعد مسلسله الأخير "عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام في رمضان الماضي، معربًا عن سعادته لنجاح مسلسله "كأنه إمبارح" والذي يعرض حاليًا في العديد من الدول العربية.

كما علق الفنان أحمد وفيق على أزمة المخرج خالد يوسف، بعد ظهوره في فيديوهات إباحية مع بعض الفنانات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فيديوهات خالد يوسف".