شقيقة وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون تتعرى على الهواء.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أقدمت راشيل جونسون، شقيقة وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، على فعل جريئ فاجأت به ضيوفها والجماهير المتابعة لها بخلع ملابسها احتجاجا على اتفاقية “بريكست” التي ستخرج بموجبها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
راشيل جونسون، سارت على خطى الأكاديمية البريطانية فيكتوريا باتمان، أستاذة اقتصاد في جامعة كامبريدج، والتي تعرت هي الأخرى الأسبوع الماضي خلال برنامج على “BBC Radio 4” احتجاجا منها على اتفاقية “بريكست”.
وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، فقد صدمت هذه الخطوة التي أقدمت عليها راشيل، الجمهور والمشاركين في تقديم البرنامج الصباحي على قناة “سكاي نيوز”.
شقيقة الوزير البريطاني السابق، كشفت في وقت لاحق أن ما ظهر على الشاشة لم يكن كما يبدو في الواقع، لأنها كانت ترتدي “حمالة صدر” قصيرة.
ويبدو أن هذه الوسيلة للاحتجاج على بريكست، الغرض منها لفت النظر إلى أن بريطانيا سوف تتعرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
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