شيكو يُواصل تصوير "اللعبة" في السادس مِن أكتوبر

يستكمل الفنان شيكو تصوير مَشاهده بمسلسل "اللعبة" في أحد فنادق السادس من أكتوبر بالديكور الرئيسي للمسلسل، وتجمعه المشاهد مع الفنان هشام ماجد.

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد وعدد آخر كبير من الفنانين، منهم أحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.

يذكر أن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد مسلسل "خلصانة بشياكة" الذي عرض عام 2017، من بطولة أحمد مكي وأوس أوس وويزو وإنعام سالوسة وبيومي فؤاد وإنتصار وملك قورة وآخرين ومن إخراج هشام فتحي.

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