شكرا لقرائتكم وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر عن عمر ناهز 62 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الفنان البحريني #إبراهيم_بحر ، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 62 عامًا.
وتدهورت الحالة الصحية للفنان الكبير بسبب مرض في الكلى، وسبق أن أعلنت ابنته منار بحر، أن والدها خضع للعلاج وأجرى عدداً من الفحوصات.
ويعتبر إبراهيم بحر الشقيق الأكبر للمطرب الشعبي الراحل علي بحر، وهو ممثل ومخرج مسرحي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982م، وحاصل على دبلوم دراسات عليا في التربية من جامعة القديس يوسف في لبنان.
وشغل الفنان بحر منصب رئيس الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمركز التقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم، وشارك بالعديد من الأعمال المسرحية كمخرج وممثل وفي أعمال تلفزيونية سواء داخل البحرين أو خارجها.
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