كريم عبد العزيز يتجاوز بـ"نادي الرجال السري" الـ13 مليون جنية

استطاع فيلم "نادي الرجال السري" أن يحقق إيرادات مرتفعة للغاية، تخطت الـ13 مليونا، واستطاع الفيلم أن يحقق فى ليلة عيد الحب نحو مليون و144 ألفا و254 فى يوم واحد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه "نادي الرجال السري"؛ حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم "كريم عبدالعزيز" مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته "غادة عادل" بعد زواج استمر ﻷكثر من 10 سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، وتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية.

ويشارك في بطولة العمل كريم عبد العزيز فى بطولة الفيلم كل من غادة عادل وماجد الكدوانى وهشام ماجد، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.

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طرح فيلم "نادي الرجال السري" بدور العرض السينمائية في عيد الفطر المقبل