عمرو سلامة ينشر صورة مع النجوم: "مشروع محتمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقعي إنستجرام وتويتر، صورة تجمعه بالمخرج مروان وحيد حامد، والمخرج أبو بكر شوقي، والمنتج محمد حفظي. وعلق: "مشروع محتمل"، ولم ينشر "سلامة" أي تفاصيل أخرى بشأن هذا التعاون. يذكر أن آخر أعمال عمرو سلامة مسلسل "طايع"، الذي عرض في رمضان 2018، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة عمرو يوسف، عمرو عبدالجليل، صبا مبارك.

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