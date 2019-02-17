خاص الفن -عمرو دياب ينشئ ستوديو في فيلته الجديدة وهذه التفاصيلخاص الفن-"الزمن الجميل" يتسبب بمغادرة...

ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من وجود ستوديو خاص يمتلكه الفنان ​عمرو دياب​، علم موقع "الفن" أن دياب بدأ منذ فترة بتأسيس ستوديو جديد في فيلته الجديدة بمنطقة القطامية ،حيث يقوم حاليا بالإشراف على كافة التفاصيل ليكون الستوديو جاهزا قريبا ليشهد تسجيل أغنياته الفترة المقبلة.

ويتردد من المقربين من دياب أن اختياره لهذه الفيلا لتكون السكن الخاص به وبدينا الشربيني بعيدا عن زحام منطقة غاردن سيتي والتي يسكن بها حين يأتي إلى القاهرة.

من جانب آخر انتهى عمرو دياب مؤخرا من تسجيل أغنية تعيده للتعاون مع حميد الشاعري، كان من المفترض أن تكون ضمن ألبومه الأخير "كل حياتي" قبل أن يقرر تأجيلها وطرحها بشكل منفرد.