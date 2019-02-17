تيم حسن بعيده الـ 43.. فنّان الأدوار الصعبة الذي خطفت وفاء الكيلاني قلبه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يمتاز بوسامة كبيرة على الشاشة جعلت لأدائه التمثيلي روعة وعبقرية، لم لا وهو فنان موهوب وصاحب مشوار طويل من النجاحات الفنية وهو ما جعله واحدًا من أهم نجوم الدراما السورية والمصرية، إنه الفنان السوري تيم حسن الذي يصادف اليوم عيد ميلاده، الـ43، فهو من مواليد عام 1976، ويعتبر من أكثر نجوم الوطن العربي شهرة وجماهيرية بسبب جودة أدائه التمثيلي.

وبهذه المناسبة ترصد "فوشيا"، أبرز أعماله الفنية وتفاصيل كثيرة عن حياته الخاصة.

أبرز أعماله الفنية

استطاع تيم حسن تقديم العديد من الأعمال الفنية والتي أبرزها: مسلسلات "الزير سالم، صلاح الدين الأيوبي، التغريبة الفلسطينية، نزار قباني، الانتظار، زمن العار، الملك فاروق، نص يوم، تشيللو، عائلة الحاج نعمان، الوسواس، الهيبة بجزأيه الأول والثاني".

واستطاع النجم السوري أن يبرع بمختلف أنواع الأدوار بين التاريخي والاجتماعي والشامي؛ حيث أحيا شخصية "أسعد الوراق" برفقة النجمة السورية أمل عرفة.

على صعيد المشاركات السينمائية أدى تيم حسن بطولتي فيلمين سينمائيين في مصر هما "ميكانو" عام 2009 و"خطة بديلة" عام 2015.

مفارقة بين تيم حسن وسيرين عبدالنور

شارك الفنان السوري تيم حسن، جمهوره مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر فيه وهو يحتفل بعيد ميلاده بحضور الفنانة سيرين عبد النور في كواليس مسلسل "الهيبة الحصاد"، في الوقت الذي تم الاحتفال فيه بعيد ميلاد الأخيرة أيضًا.

والمفارقة في الموقف، أن عيد ميلاد تيم حسن يأتي يوم 17 فبراير، فيما يأتي عيد ميلاد الفنانة سيرين عبد النور يوم 21 فبراير، فاحتفل كل منهما في التوقيت نفسه.

فارق العمر بين تيم حسن وزوجته

نجحت الإعلامية وفاء الكيلاني في وضع نفسها بمكانة إعلامية مهمة في الوطن العربي، فأصبحت خلال السنوات العشر الأخيرة من أنجح المذيعات، وحققت برامجها نجاحًا كبيرًا، كان آخرها برنامج "تخاريف"، الذي انتهى عرضه الأسبوع الماضي.

وتعد وفاء الكيلاني من مواليد برج العذراء، وتبلغ من العمر 46 عامًا وبذلك فهي تكبر زوجها الفنان السوري تيم حسن بـ 3 أعوام.

زيجات تيم حسن

تزوج تيم الحسن مرتين، الأولى من الممثلة ديما بياعة، وأنجب منها ولدين، إلى أن حدث الانفصال بينهما عام 2012.

والزيجة الثانية كانت من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وفور إعلان الخبر كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

حكاياته مع الجنس الناعم

تزوج تيم من الفنانة السورية ديما بياعة وأنجب منها طفلين ولكن انفصلا بعد اتهامها له بالخيانة مع أعز صديقاتها الفنانة السورية نسرين طافش، بعدما عثرت على أدلة الخيانة من خلال فواتير المحمول ومحادثات بينهما، الأمر الذي تجاهله النجم السوري واعتبره كذبًا.

وصرح تيم في حوار لبرنامج "الحكم" أن الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة كانت البطلة الحقيقية لمسلسل "الأخوة"، نكاية في الفنانة اللبنانية نادين الراسي التي تخلت عنه بعد أن وعدها بأنه سيساعدها في الحصول على باقي مستحقاتها المالية من منتج المسلسل، قائلا: "لم أتضايق من نادين ولكن أمل فاجأتنا جمعيًا وكانت هي محور المسلسل".

مواصفات فتاة أحلامه

انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يجمع بين الفنان السوري تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني أثناء حلول الأول ضيفًا على برنامج "الحكم" عام 2015، يتحدث فيه عن مواصفات فتاة أحلامه وما يجذبه لأي فتاة.

نجمة برج العذراء تخطفه بذكائها

تتميز امرأة برج العذراء بأنها ساحرة، ذكية، ناقدة بالفطرة ومحللة موهوبة، لديها القدرة على الحكم بمنطقية على أفعال الآخرين والمواقف المختلفة، وتميل إلى جعل كل شيء من حولها منظمًا، فهي شخصية عملية وتهتم كثيرًا بالتفاصيل الصغيرة.

وهذا ما يميز الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني حيث تجمع بين اللباقة والثقافة والأناقة والجمال، ولذلك نجحت في خطف قلب النجم السوري الوسيم تيم حسن الذي يصغرها في العمر ليتزوج منها وسط ضجة كبيرة أثارها الثنائي في الوطن العربي؛ لأن زواجهما تم إعلانه بشكل مفاجيء ودون مقدمات.