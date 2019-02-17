بالصور- يارا، ناصيف زيتون وآدم يتألقون في حفل عيد الحب



بتنظيم رائع من شركة “دامسكو ايفنتس” إحدى شركات “دامسكو غروب”، شهدت مدينة دبي حفلاً اعتبره الجميع واحداً من أضخم الحفلات التي شهدتها المدينة منذ سنوات وذلك احتفالاً بعيد الحب، وقد حمل الحفل اسم “Damsco Gala” الذي حضره حشد من نجوم الفن تقدمتهم النجمة إلهام شاهين التي حضرت من القاهرة خصيصاً لحضور هذا الحفل، بالإضافة إلى النجم عابد فهد والفنانة مي حريري، وحضر الحفل أيضاً نجوم الإعلام والمجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي وممثلي وسائل الإعلام وحشد من الجمهور.

تقاسم إحياء الحفل الساهر الذي امتد إلى ساعات الصباح الأولى في “فيستيفال آرينا” كل من النجمين آدم وناصيف زيتون، بالإضافة إلى النجمة الرقيقة يارا التي افتتحت برنامج الحفل بمجموعة مختارة من أجمل أغنياتها، وبعدها اعتلت المسرح الإعلامية السعودية مها العبدالله التي أعلنت عن إطلاق 4 شركات جديدة انضمت إلى مجموعة “دامسكو” وهذه الشركات هي شركة لام للأزياء الراقية التي تديرها سيدة الأعمال لولوة البكري والتي تشغل منصب المدير الإقليمي ومدير التسويق في المجموعة، وشركة جمالي بوكس التي تعنى بتقديم مجموعة من مستحضرات التجميل بتوقيع نجمات العالم العربي، وشركة دامسكو للإنتاج الفني والتي يشرف عليها النجم السوري عابد فهد، وشركة “دامسكو لوجيستيكس” لخدمة رجال الإعمال وإنشاء الشركات.

استمرت فعاليات الحفل المبهر مع النجم آدم الذي غنى للحضور أجمل أغنياته، قبل أن يختتم الحفل الفنان السوري الشاب ناصيف زيتون بمجموعة جميلة من أروع أغانيه والتي رفعت حماسة الجمهور رغم تأخر الوقت، وقد فاجأت “دامسكو غروب” والنجم ناصيف زيتون الفنان عابد فهد بالاحتفال بعيد ميلاده حيث شاركه الجمهور بالاحتفال، وقد شكر النجوم الثلاثة من على المسرح وفي الكواليس مجموعة دامسكو على هذا الحفل الضخم وخصوا بالشكر الأستاذ مهند فايز المصري رئيس مجلس إدارة مجموعة دامسكو على هذا التنظيم الرائع، وفي كلمة وجهها لممثلي وسائل الإعلام قال المصري: “نحن سعداء لأننا ساهمنا بتقديم حفل ضخم بهذا المستوى للجمهور الذواق، ونعدكم بتقديم حفلات أخرى بنفس المستوى الراقي من التنظيم وبهذه الضخامة”، وأكد مهند المصري على أن الهدف الأساسي من هذا الحفل هو المساهمة في تقديم مناسبات تدخل الفرح للجمهور.