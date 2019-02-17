أحمد كرارة يؤكّد سعادته بالتعاون مع حمادة هلال

كشف الفنان أحمد كرارة ,عن انضمامه لأسرة مسلسل " ابن أصول".

وقال كرارة لـ"لايف ستايل" سأشارك في رمضان المقبل في مسلسل "ابن أصول" ورُشحت للعمل من قبل المخرج محمد بكير ,الذي رشحني للاشتراك في العمل ويعد هذا هو التعاون الأول فيما بيننا ، كما أنني سعيد للاشتراك مع الفنان حمادة هلال في هذا العمل لأنه فنان مُميّز ويختار أعماله الدرامية بعناية كبيرة.

ورفض كرارة الإفصاح عن طبيعة دوره في العمل مؤكدًا أنه مختلف تمامًا عما قدمه من قبل وسيكون مفاجأة ,موضحًا أن العمل يدور في إطار من التشويق والإثارة والدراما الاجتماعية.

يذكر أن مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال، أحمد حلاوة، رانيا منصور، عماد رشاد، تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج محمد بكير.

قد يهمك أيضاً :

أحمد كرارة يبدأ تصوير مسلسل "فوق السحاب"

الفنان أحمد كرارة ينضم لفريق عمل مسلسل " بحر"