شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر أخ وحيد لأربع بنات فى "طلقة حظ" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم الشاب مصطفى خاطر، بعد غد الثلاثاء إلى الديكور الرئيسى لمسلسله "طلقة حظ"، فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وهو عبارة عن منزل عائلته ويجمع بين معظم المشاركين فى بطولة العمل، وذلك بعد التنقل بين أماكن التصوير خلال الأسبوعين الماضيين.

ويظهر مصطفى خاطر بدور شاب متزوج من الفنان أيتن عمر ويعيش فى منزل حماته الفنانة أنعام سالوسة، وهو أخ وحيد لأربع بنات هن هبة مجدى، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، الممثلة الشابة ألحان المهدى، وتظهر المواقف والمفارقات بين أفراد العائلة خلال الأحداث.



هبة مجدى

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، أنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس وتجسد هبة فى العمل شخصية شقيقة مصطفى خاطر.



ميرنا نور الدين



رانيا شاهين