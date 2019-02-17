شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى يتساءل: ليه روبى مظلومة؟.. ونسرين أمين تجاوب: عشان مفيش عدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المخرج مجدى الهوارى، سؤالاً عبر حسابه الخاص على موقع "انستجرام" قائلاً: "لماذا شخص بحجم موهبة روبى لم يأخذ حقه".

وأضاف الهوارى، قائلاً: "سؤال محيرنى، هى ليه حد بحجم موهبة روبى فى التمثيل مش واخدة حقها عندنا!! يمكن علشان مابدأتش بالأعمال العظيمة زى فاتن حمامة ولا زى الساحرة سعاد حسنى وكتير كتير هنا وبره جاتلهم الفرصة من أول يوم".



مجدى الهوارى

وتابع: "ولا علشان الانطباع الأول بيفضل مسيطر! من وجهة نظرى ديه لو بره وبحجم موهبتها ديه وسنها الصغير ده ممكن تبقى واحدة من الكبار..أوى..وخالص، لأنها صوت وصورة وإحساس وطعم معندناش زيه، وزى العالميات وكتير منهن!! مش عايز اذكر حد من هنا علشان مبقاش الدبة اللى كلت صاحبها وبدل ما البوست ده يبقى فى مصلحة روبى يتحول ضدها".

واستطرد: "لو جبت سيرة حد من عمالقة النجمات، فى العقود الأخيرة من تاريخ الفن المصرى، وعقدت مقارنة لاقدر الله ولاسمح الله ولا حاجة اللى كلهم كانت بدايتهم مش جامدة خالص وتألقوا بعد كده وأثبتوا إنهم موهبين زى روبى فى المسلسل اللى بيتعرض دلوقتى ومحدش كتير واخد باله منه، وسحر التمثيل اللى بتمثله وإزاى بيفصلك عن عملك وصناعتك وتطير معاها بإحساس موهوبة إلى عالم التصديق".

واختتم: "ومش هاخاف وأنا بقول كده بكل شجاعة ومش هيهمنى الناس اللى شايفة ده ومش قادرة تقولوا علشان هى ياعينى معملتش دور فى حياتها يخلينا نقدرها بالشكل الكافى وحتى لو كانت بدأت بــ ليه بيدارى كده، براڤو روبى أنا أكبر معجب".

بدورها ردت الفنانة نسرين أمين، على ما كتبه الهوارى بقولها: "عشان مافيش عدالة فى إعطاء الفرص، مش فى المجال الفنى بس ولكن فى كل المجالات، ودى حاجة قديمة وموجودة من زمان بس دلوقتى بقت سائدة".

وأضافت: "عشان كده لما بتيجى فرصة كويسة للفنان المناسب بيلمع نجمه ويلفت الانتباه، على عكس الأدوار والأعمال المتفصلة لتنجيم فلان أو علانة عمرها ماعلمت ولا حد افتكرها".