شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. زينة تداعب جمهورها خلال إطلالة جديدة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة زينة من لبنان مؤخرا بعد انتهائها من مشاهد بيروت ضمن أحداث فيلم "كل سنة وانت طيب"، الذى تعود للتعاون فيه مع النجم تامر حسنى بعد غياب، ومن إخراج سعيد سعيد الماروق.

وحرصت زينة على مشاركة جمهورها بإطلالة جديدة، ظهرت بها على موقع إنستجرام والتى وجدها الكثيرون غريبة لتداعب زينة الجمهور بصورة لها مقسمة لصورتين، وعلقت عليها: "يا ريت محدش ياخد الصورة ويقول زينة واختها علشان دى زينة وخالتها".





ونشرت زينة باقى جلسة التصوير، والتى اعتقد بعض جمهورها أنها مرتدية فيها ٣ بناطيل فوق بعض، إذ ارتدت "توب" باللون الرمادى، مع بنطلون من اللون نفسه، وحذاءً رياضيًا، ونضارة شمس، وكذلك قبعة وسكارف باللون الزيتى، وعلقت: "مافيش أحسن من الطبيعى.. مش بحب أقف اتصور بس لما حد يصورنى وأنا مش مركزة بتطلع أحلى كتير".







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