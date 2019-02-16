تأجيل الفصل في حُكم سجن داليا البحيري.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر، حكمًا بتأجيل استئناف الفنانة المصرية داليا البحيري، على حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي.

وأجلت المحكمة الفصل في الحكم لجلسة 6 أبريل المقبل، وذلك لإتمام أوراق التصالح أمام وزير المالية.

وحرصت الفنانة المصرية داليا البحيري على حضور جلسة اليوم بصحبة المحامي الخاص بها أشرف عبدالعزيز.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، أجلت استئناف الفنانة المصرية، في الجلسة الماضية، حيث قامت بإخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.

وتم فحص جميع إيرادات داليا البحيري، خلال فترة التهرب الضريبي لعام 2015، فقد قدمت مستندات تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح.

يُذكر أن نيابة التهرب الضريبي، أحالت ملف اتهام الفنانة داليا البحيري للمحاكمة وقضت المحكمة بمعاقبتها عامين لاتهامها بإخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.