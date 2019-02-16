كريم إسماعيل ينتهي من تصوير" دماغ شيطان" ويستعد لـ"الشاطر "

اقترب المخرج كريم إسماعيل العمل من الانتهاء من التحضيرات النهائية لفيلمه الجديد " الشاطر " حيث استقر على بعض أماكن التصوير ، ومنها إحدى قري أسوان الواقعة على النيل ، ودولة أوربية لتصوير المشاهد الخارجية بها ومن المقرر البدء في تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.

وقام إسماعيل بعمل ورشة كتابة خاصة على قصة الفيلم لتخرج بشكل مختلف حيث يعمل على تطوير السيناريو من خلال ورشه عمل مكوّنة من السيناريست هشام يحيى و شذلي فرح و محمد الزقلا .

وبدأ إسماعيل والشركة المنتجة "فنون ",في الحصول على توقيع بعض أبطال العمل والتي تتكتم الشركة على أسمائهم لحين الانتهاء من باقي تفاصيل الفيلم ، الذي يعيد شركة فنون للإنتاج مرة أخرى .

و انتهي إسماعيل من تصوير فيلمه الجديد " دماغ شيطان " والذي يشارك في بطولته بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وعمرو عابد وسلوى خطاب ونادية خيري وياسر الزنكلوني وأشرف طلبة وعلي شوقي والوجوه الجديدة فتحي صقر وكامل الشافعي وأسامة عبد الله وأحمد خالد وتأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.

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