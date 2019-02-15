مجموعة داني اطرش اتسمت بالشفافية وجرأة الدمج

اسرار الجمال الملوكية، فتح المصمم داني أطرش نوافذها، وأخرجها من حدائقها السرية القائمة في خصوصيات الفصول، وجسدها وروداً ناطقة بالجمال، ومفعمة بتصاميم تفيض ضوءاً وأنوثة تجسدت جميعها في مجموعة Jardin Secré التي أطلقها لموسم ربيع وصيف 2019.

ويرفع المصمم داني أطرش السدائل عن أسرار الحدائق السرية، ويحيلها الى الضوء تصاميم خلابة تنوعت بين 34 قطعة ساحرة، يتلاقى فيها النور مع مساحات حرة وطليقة تتجسد في الفساتين. وتتميز جميعها في قصاتها الانسيابية التي تضفي على الإطلالة حرية الحركة، وتتلاقى مع فلسفة خاصة لاتحاد العناصر التي تثمر أناقة تنطلق من رؤية عصرية. فقد تمّ الدمج بين الاقمشة لتوحيد البُعد الأنثوي الرقيق بالجرأة، مثل دمج الـ”دانتيل” مع الـ”زيبرلين”، إضافة الى دمج الفخامة مع الرقة عندما جُمِع قماش المخمل مع “الموسلين”…

ومنح المصمم داني أطرش المجموعة شفافية اضافية من خلال أقمشة “الدانتيل” والـ”كيبير”، وتميزت بالتطريز القائم على الورود ونمط التطبيع على الاقمشة، فضلاً عن كسرات من شعاع الشمس التي تداخلت في الأقمشة وتتحرك ضمن القصات وفق تقنية الـ”جابو”. أما الاكسسوارات، فلم تُمنح استقلاليتها، بحيث كرسها جزءاً من التصميم نفسه، وبات العقد أو الحزام جزءاً من الفستان، وملتصق به، وغالباً ما تم تقديمه بمادة معدنية باللون الفضي.

وبالنظر الى ان المجموعة تحاكي انطلاقة موسم رقيق ومنشرح، اعتمدت في المجموعة ألواناً أكثر انطلاقة مثل الاخضر والزهري والخوخي والواناً مائية من مشتقات الباستيل كالأصفر والكحلي، تمايزت ضمن المساحة الواسعة للأبيض والفضي ضمن المجموعة، رغم أن المصمم عمد الى دمج ألوان متناقضة، مثل الابيض مع الاسود، والاسود مع الاصفر..