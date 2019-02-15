حلا الترك: “سترون وجهًا آخر لحياتي يتعلق بتحقيق أحلامي الجديدة”

متابعة بتجــــــــــــرد: “الناس تعرفني كمغنية، واليوم سيرون وجهاً آخر لحياتي يتعلق بتحقيق أحلامي الجديدة من خلال هذا البرنامج”. بهذه الكلمات البسيطة تعبّر النجمة اليافعة حلا الترك عما ينتظر الجمهور في البرنامج الواقعي “حلا” على MBC4.

عادت النجمة الشابة لتكمل رحلتها على طريق تحقيق أحلامها، وهو ما تضيء عليه الحلقات الأسبوعية التي صُوّرت بين أوروبا وأميركا، لتكشف النقاب عن حياة حلا الترك بين الشهرة والموسيقى والحفلات الفنية والأصدقاء والعائلة والدراسة والتدريبات.. كما تكشف نجمة البوب، ابنة الـ 16 عاماً كيف تُمضي أيامها، إلى جانب حرصها على ممارسة أنواع جديدة من الرياضة.

وخلال البرنامج، يتعرّف الجمهور على حلا الحالمة التي تبذل قصارى جهدها للمواءمة بين إطلاق أول علامة تجارية تحمل اسمها في مجال مستحضرات التجميل في المنطقة، وتحضيرها حالياً لألبومها القادم، إضافة إلى تمضية حياتها الخاصة مع عائلتها وأصدقائها بموازاة عروضها وحفلاتها الموسيقية.

يُعرض البرنامج الواقعي “حلا” ابتداءً من 16 شباط/ فبراير، أسبوعياً كل سبت في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش 11:00 ليلاً بتوقيت السعودية.