نجل أحمد السقا يكشف عن صورة والدته

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك ياسين السقا، نجل الفنان المصري أحمد السقا، متابعيه بصورة جديدة له تجمعه بوالدته. وكتب ياسين في تعليقه على الصورة التي حصدت على آلاف علامات الإعجاب والتعليقات: “أنا وأمي الجميلة”. يذكر أن ياسين نجل الفنان أحمد السقا، كان من المقرر له أن يشارك في فيلم “ليلة هنا وسرور” للفنان محمد إمام، قبل أن يعتذر عن المشاركة فى اللحظات الأخيرة بسبب انشغاله بدراسته.

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