خاص- راغب علامة سوبرستار مسرح المجاز … وديو مع محمد عساف بعد سنوات

أحيا السوبرستار راغب علامة حفلاً فنياً رائعاً ضمن فعاليات حفلات مسرح المجاز في الشارقة في الامارات العربية المتحدة، مساء الجمعة 8 شباط/فبراير الحالي بحضور حشد جماهيري كبير حيث نفذت جميع البطاقات قبل موعد الحفل.

اعتلى السوبرستار مسرح المجاز مصطحباً معه وسامته وكاريزمته واطلالته الساحرة وصوته الجميل، وقدّم باقة من أجمل أغانيه القديمة التي لا زال الجمهور يرددها حتى اليوم، اضافة الى اغانيه الجديدة التي تلاقي نجاحاً هائلاً.

ووسط تفاعل كبير، أدى “علامة” اغنيات “ردلي كلماتي” و “اللي باعنا” و “يا بنت السلطان” و “قلبي عشقها” و “سهروني لليل” و “لو شباكك عشباكي” وغيرها من أروع الأعمال الخالدة.

وكان لافتاً الديو الغنائي، الذي جمع الحائز على لقب اراب آيدول بموسمه الثاني محمد عساف، والسوبرستار راغب علامة على مسرح المجاز بأغنية “يا ريت فيّ خبيها”.

راغب علامة كان قد توّج محمد عساف باللقب في عام 2013 حيث كان ضمن لجنة التحكيم.

مشهد اللقاء تكرر بعد سنوات فراغب علامة القامة الفنية الكبيرة في عالمنا العربي ويمثّل قدّوة لجيل الشباب الذين يريدون خوض مجال الفن. ومحمد عساف الشاب الموهوب الذي يشق طريقه في الفن، وقد امتعا الحضور بلقاء عفوي مميز وجميل.

استمتع الحضور بأجواء رائعة وجميلة، حيث ردد الحضور مع السوبرستار كلمات الأغنيات والتقطوا الصور.

الاجواء الرائعة نقلها الحضور الى مواقع التواصل حيث غصّ التايملاين بالفيديوهات والصور من الحفل الضخم.

نذكر ان راغب علامة التقى اليوم السبت خلال تنقله في دبي بسفير الالحان النجم الاماراتي فايز السعيد وكان اللقاء ممتعاً وعبّر عنه “السعيد” على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشير الى ان “علامة” يسافر الى الاردن حيث يلتقي محبيه ليلة عيد الحب بحفلة فنية سيحييها في العاصمة عمّان في فندق شيراتون عمّان بتاريخ 14 الجاري.

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