عادل إمام يلتقي دلال عبدالعزيز في " فلانتينو" رمضان المقبل

قررت الجهة المنتجة لمسلسل الزعيم عادل إمام " فلانتينو" البدء في تصوير المشاهد الأولى من مسلسل نهاية الأسبوع المقبل، في الديكور الخاص بالعمل باستوديو النحاس، بعد هدم ديكور مدينة الإنتاج الإعلامي، وتكون معه في المشاهد الأولى النجمة دلال عبد العزيز، وتسرع الجهة المنتجة للعمل فى إبرام تعاقدات الفنانين قبل انطلاق التصوير للحاق به في موسم دراما رمضان المقبل.

ويظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوج وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال"، ومع الأحداث يتزوج مرة أخرى من امرأة تصغره بسنوات عديدة، وتنشب خلافات بينه وبين زوجته وتتطور الأحداث، ووضع رامى إمام مخرج ومنتج العمل مجموعة من الأسماء الكبيرة لمشاركة الزعيم بطولة المسلسل، خاصة وأن هناك رغبة فى الاستعانة بأسماء كبيرة.

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