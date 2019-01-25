رانيا يوسف تُهدد باللجوء للقضاء بعد فيديو إباحي مفبرك

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: هددت الفنانة رانيا يوسف باللجوء إلى القضاء بعد مقطع فيديو إباحي مفبرك انتشر باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال اليومين الماضيين.

وقالت أنه سوف يتم مقاضاة، أي موقع أو جريدة، أو صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، تُسيء لها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها، وفقًا لمواد ونصوص قانون العقوبات.

وشددت على أنها لن تتهاون مع أي شخص، أو جهة، بنشر أي مواد مُسيئة أو كاذبة، وسوف يتم محاسبته قانونياً. وذلك في بيام صدر عن مكتبها الإعلامي جاء فيه: "يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات، ولن يتم الاستهانة مع أي شخص أو جهة يساعد بنشر أي مواد مسيئة أوكاذبة، وسوف يتم محاسبته قانونيا”.