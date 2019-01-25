رانيا يوسف تهدد باللجوء للقضاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن غضبها الشديد من نشر أخبار وصور عنها أو تداول اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يسيء لها.

الفنانة المصرية هددت باللجوء للقضاء ضد أي موقع أو جريدة أو مجلة أو صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أي شيء يسيء لها بغرض التشهير بها.

رانيا كتبت بيان إعلامي، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، قالت فيه: “بيان إعلامي.. يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، انه سوف يتم مقاضاة اي موقع او جريدة او صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر اي أخبار او صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات”.

وأضاف البيان: “لن يتم التساهل مع أي شخص أو جهة تساعد بنشر أي مواد مسيئة و كاذبة ، وسوف يتم محاسبته قانونيا... المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف”.

وكانت رانيا يوسف قد خضعت مؤخرا تحدي العشر سنوات، حيث نشرت صورة حديثة لها، وصورة أخرى لها منذ 10 سنوات.

كما خضعت رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني محمود عاشور، ظهرت فيها بملابس البحر داخل حمام السباحة، وتوقع الجمهور أن تكون الصور قديمة في ظل برودة هذا الجو، ولكن تعليق الفنانة جعلهم يغيرون رأيهم.

رانيا علقت على الصور التي نشرتها عبر موقع «أنستجرام»، وكتبت: «هو دا التحدي الحقيقي تحدي البرد»، وسببت الصور حالة من الجدل بين محبيها الذي تساءل عن سبب تعمدها إثارة الانتقادات بشكل أو بآخر، بينما حازت صورها على إعجاب البعض الآخر.