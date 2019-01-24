عبد الله السدحان لـ "الخليج 365": تفاجأت بمبادرة تركي آل الشيخ وهذه حقيقة عودة «طاش ما طاش»

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يناير 2019 03:00 مساءً - في أول تصريحٍ خاصٍ من الفنان السعودي عبد الله السدحان تعليقاً على المبادرة التي قدمتها هيئة الترفيه بالسعودية ممثلةً في رئيسها تركي آل الشيخ، حول العمل الفني المنتظر الذي سوف يجمع "السدحان" والفنان ناصر القصبي.



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قال عبد الله السدحان في تصريحاتٍ هاتفيةٍ لـ "الخليج 365": «أولاً، أنا سعيد بثقة المستشار تركي آل الشيخ و بتكليف الدولة لي لأكون أحد دعائم الحراك الفني الكبير الذي ستشهده المملكة في الفترة المقبلة، ولكني وللأمانة لم يكن عندي أي علمٍ بتفاصيل هذا المشروع، وتفاجئت به تماماً على المسرح حيث أنني كنت مدعو فقط إلى الحفل ولم يكن عندي علم بنية المستشار تركي آل الشيخ بدعوتنا أنا وناصر القصبي إلى المسرح».

وحول علاقته بـ ناصر القصبي قال السدحان: «أنا والقصبي أخوان، تجمعنا العلاقة الطيبة والمشوار الطويل، ولكن ناصر تفاجأ هو أيضاً بدعوة آل الشيخ، و أنا وناصر لدينا ارتباطات عديدة حالياً حيث أنني عاكف على تصوير الجزء الثاني من مسلسل «بدون فلتر» والذي من المنتظر أن يعرض في شهر رمضان المقبل».

وبسؤاله حول ما إذا كان هناك مشروع من المقترح أن يجمعه بـ "القصبي" قال "السدحان": « إلى الآن لا يوجد مشروع محدد، وإن كنت أظن أنه سيكون مشروع تلفزيوني وليس مسرحي -إن تم-، وسيكون عرضه على شاشة mbc وبتمويل من هيئة الترفيه كما أعلن رئيسه.، ولكنه نفى أن يكون المشروع المنتظر هو جزء جديد من مسلسل "طاش ما طاش" الذي صرح بأنه كان قصة جميلة ولكنها انتهت ولن تعود مجدداً».

السدحان كشف لـ "الخليج 365" أيضآً عن تفاصيل أحد المشاريع المسرحية التي ينوي تقديمها لهيئة الترفيه بالمملكة، وهو مشروع مسرحية تحمل اسماً مؤقتًا هو «محاميس»، وهو من تأليف الكاتب أحمد الدبيخي، و إخراج المخرج سمعان العاني والذي سبق لهما أن قدما مسرحيات ثلاثة النكد وتحت الكراسي والمهابيل، وهي من العلامات في المسرح السعودي».

وواصل السدحان: «مسرحية «محاميس» تدور حول شقيقين مختلفين في الفكر والثقافة، أحدهما شخص بدوي و يدعي "محاميس"، ورسالتها تدور حول فكرة أن الوطن لن ينهض إلا بسواعد أبنائه المخلصين، والمسرحية تحمل الطابع الكوميدي».

وعن سؤالنا له حول ما إذا كان يرى في المسرحية فرصة لعودته هو وناصر القصبي إلى المسرح من خلال دوري الشقيقين، قال: «طبعاً يسعدني ذلك، ولكن إذا ما كان القصبي مرتبطاً بمواعيد تمنعه من العودة للمسرح حالياً، فأنا أريد تنفيذ هذا المشروع حال الموافقة عليه من جانب هيئة الترفيه، سواءاً كان ذلك مع القصبي أو مع أي نجمٍ خليجيٍ آخر».





وكان الثنائي "القصبي" و"السدحان" قد قدما عدة أعمالٍ خالدة سوياً لعل أبرزها كان المسلسل الكوميدي الأشهر "طاش ما طاش" اللذين قدماه معاً في الفترة من عام 1993 إلى عام 2011، قبل أن يحدث بينهما خلاف قبل أكثر من 4 أعوام، بسبب بعض الأمور المتعلقة بشركة “هدف” للإنتاج الفني التي كانا يمتلكانها مناصفة، مما نتج عنه توقف مسلسلهما الأشهر “طاش ما طاش”.

لكن مؤخراً بدا النجمان وقد تجاوزا الخلاف بينهما على الصعيد الشخصي عندما ظهرا سوية قبل عامين، إذ شارك “السدحان” في عزاء “القصبي” بوفاة والده،وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً حول إحتمالية عودتهما بعمل فني مشترك تنفيذاً لرغبة هيئة الترفيه بالمملكة.