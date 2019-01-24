فن ومشاهير

حليمة بولند بفيديو جريء ..حركات مثيرة بثوب الاستحمام! بالفيديو

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اثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل بشكل كبير بسبب مقطع فيديو انتشر لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث كانت تصور إعلاناً دعائياً لإحدى العلامات التجارية التي تعنى بصناعة مستحضرات التجميل.

وظهرت بولند في الفيديو وهي ترتدي ثوب الإستحمام الأبيض وفي مشاهد أخرى تتخلى عنه، كما أنها تقوم ببعض الحركات المثيرة والتي عرضتها للعديد من الإنتقادات من قبل الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوا الفيديو بشكل كبير.

وانهالت التعليقات من قبل الناشطين الذين وصفوا الفيديو المنتشر بأنه فيديو مثير وليس إعلاناً دعائياً.



Tam Shams

Tam Shams

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