شاهدوا.. فيفي عبده تُشعل غضب مُتابعيها بملابس قصيرة وعارية

كتب امير فتحي في الخميس 24 يناير 2019 11:12 صباحاً -

أثارت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، الجدل بعد ظهورها بملابس قصيرة وعارية، وتعمدها إظهار أجزاء من جسدها خلال الفترة الماضية، منذ أن أعلنت عودتها مرة أخرى للرقص، رغم بلوغها سن الـ65 عامًا.

وشاركت عبده صورة لها على إنستغرام، ظهرت فيها بفستان أزرق قصير للغاية، ومفتوح من أعلاه، وتجلس على أريكة خلال جلسة تصوير جريئة.



وتعرضت الراقصة والممثلة المصرية لهجوم لاذع من متابعيها، قائلين: “عيب بقا إتلمي إعملي لآخرتك”، و”يا بت إتلمي عيب عليكي إنتي جدة”، و”تحسب نفسها صغيره قرف تلوث بصري”، و”الله يخربيتك قومي استغفري وصليلك ركعتين عالصبح الدنيا زايلة”، و”يا أختي عاملة فوتوشوب لكل جسمك ونسيتي الحراشف اللي على كعاب رجليكي”.

واشتهرت الفنانة المصرية فيفي عبده، مؤخرًا بنشرها فيديوهات لها وهي ترقص عبر حسابها على إنستغرام، كما قرّرت العودة للرقص من جديد بإحياء حفلات في رأس السنة بعد غياب استمر سنوات طويلة.

وكانت فيفي صرّحت في وقت سابق بأن ابتعادها عن الرقص، وإحياء الحفلات ودخولها عالم الدراما التلفزيونية كان سببًا في سمنتها، وإنها أصبحت فجأة مثل “الدبة”؛ ما أصابها بالحزن.