داليدا خليل تتألق في افتتاح فيلم “المهراجا” في دبي

بعد تحقيقه أعلى الإيرادات في لبنان، وتصدره ال box office اللبناني بأكثر من ١٥٠ ألف مشاهد في ثلاث أسابيع، بدأ عرض فيلم “المهراجا” أمس في دبي، في vox cinema، بحضور بطليه النجمين زياد برجي وداليدا خليل إلى جانب المنتج المنفذ للعمل رائد سنان.

تألقت داليدا خليل باطلالة مميزة خلال العرض الاول للفيلم في الامارات حيث سرقت الانظار بجمالها وطلتها الجميلة.

هذا الحدث شهد إقبالا كبيرا من قبل الجمهور، واهل الصحافة الذين لبوا دعوة شركة falcon films، الشركة المنتجة للعمل، للإحتفال مع نجومه وصناعه بهذا النجاح في vox cinemas في مول الإمارات.

نجوم العمل أجروا مقابلات مع كافة الوسائل الإعلامية التي حضرت لتغطية هذا الحدث، وكشفوا عن تفاصيل مهمة عن هذا الفيلم الذي يلقى إستحساناً كبيرا عند المشاهدين.

بالإضافة إلى أهل الصحافة والإعلام كان من الطبيعي أن تكتظ صالة vox cinemas بجمهور ومحبي زياد وداليدا من كافة الأعمار والجنسيات، الذين أتوا خصيصا لرؤيتهما وإلتقاط الصور التذكارية معهما.

كما يشارك في هذا الفيلم كل من النجوم جوليا قصار، دانا حلبي، عباس جعفر، إيلي متري، و إدمون حداد. الفيلم كتابة رافي وهبي ،إخراج فادي حداد.

نذكر ان هذا الحدث الضخم كان من تنظيم خبيرة المتخصصة بالعلاقات العامة مايا بركات.