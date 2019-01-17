خاص الفن- كيف ردّ محمد المجذوب على تجاهل سيمون أسمر لهخاص الفن- هذا الدور سيقدمه عدنان ديراني في...

ميرنا وليد - بيروت - مازالت أصداء إطلالة الفنان محمّد المجذوب في برنامج "ديو المشاهير" حاضرة.

وقد تفاعل عدد كبير من المُحبّين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الذين عبّروا عن إعجابهم بأداء محمّد، خصوصاً في الديو الأخير الذي جمعه مع الوليد الحلّاني من خلال أغنية "بالغرام". وقد إعتُبر هذا الديو من "أجمل اللوحات في هذا الموسم" بخاصّة أنّ التناغم والإنسجام كانا واضحين بينهما وكانت اللوحة على مُستوى عالٍ من الرقيّ، بينما جاءت تعليقات المُخرج ​سيمون أسمر​ صادمة بحقّ المجذوب. فقد قال سيمون للوليد الفنان اللي معك استاذ محفوظ (اي المجذوب) ثم قال سيمون لأنابيلا التي كانت قد سألت محمد عن رأيه بموهبة الوليد وتوقعاته له: "صار عامل متل ليلى عبد اللطيف كنتِ تركتيه عالمسرح يتوقعلنا" بطريقة ساخرة.

فقد إستغرب الحاضرون والمُشاهدون التهميش غير المُبرّر الذي تعرّض له ​محمد المجذوب​ من قبل سيمون أسمر بخاصّة أنّ محمّد معروف في الأوساط الفنيّة بعلاقاته الطيّبة بالجميع.

لذا، شهدت مواقع التواصل الإجتماعيّ هجوماً من قبل مُحبّي المجذوب الذين إنتقدوا أسمر على كلامه غير اللائق لا بمسيرته الفنيّة ولا بشخص محمّد. وقد شملت ردّات الفعل أيضاً بعض الوجوه الفنيّة والإعلاميّة منها الفنان عاصي الحلاني الذي علّق "محمّد كنت رائع بالغناء والأخلاق ...".

والإعلامي ​وسام بريدي​ الذي كتب :"محمد المجذوب قمّة في الإحترام ومش هالقد بدّا يا أستاذ سيمون ديو المشاهير" .

وبإتّصال أجراه موقع الخليج 365 مع الفنان محمّد المجذوب، فضّل عدم التعليق على هذا الموضوع تحديدا واكتفى بالقول :"أنا أحترم الجميع. إنّ تصرّف الإنسان هو إنعكاس ومرآة لجوهره".