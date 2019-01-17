مي العيدان تكشف سبب منع سما المصري من دخول الكويت

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أكدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قرار منع سما المصري من دخول الكويت، أو حصولها على التأشيرة، وذلك بعد سخريتها منأبراج الكويت.
قالت "العيدان" في الفيديو: "تسلمت اليوم قرارًا من وزارة الداخلية بالكويت بمنع سما المصري من دخول أراضيها، أو الحصول على تأشيرة
وأضافت، أن سما لم ترتكب أي إساءة خلال استضافتها ببرنامجها، لكن القرار جاء بسبب الإساءة لأحد رموز الكويت وهي الأبراج.
جدير بالذكر أن سبب وجود سما المصري أخيرًا بالكويت هو تصوير حلقة تلفزيونية مع الإعلامية مي العيدان.
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