بالفيديو.. سيف نبيل يطرح أحدث أغانيه "اخوتي"

سيف نبيل كتب - أحمد عمرو: طرح النجم سيف نبيل أحدث أغنياته بعنوان "اخوتي"، عبر قناة الرماس ميوزك بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، هي من ألحانه و كلمات سيف الفارس، والكليب من إخراج رأفت البدر. و كلمات سيف الفارس، والكليب من إخراج رأفت البدر. يذكر أن الفنان سيف نبيل، طرح سابقاٌ فيديو كليب أغنية "الدكة مقصودة"، وهي من كلمات ضياء الميالي، وألحان نور الزين، كما تخطي الكليب الـ12 مليون نسبة مشاهدة، عبر موقع يوتيوب.

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