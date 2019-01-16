بعد نجوى كرم ونوال الزغبي... عمرو دياب يعود إلى "روتانا" وهذه تفاصيل العقد الجديدhg

بعد مشاكل استمرّت سنوات ووصلت إلى القضاء، عادت المياه إلى مجاريها بين الفنان عمرو دياب وشركة "روتانا" التي تسعى إلى إعادة ضمّ أهم نجوم الغناء إلى صفوفها.

فبعد توقيعها عقداً مع كل من نجوى كرم ونوال الزغبي، انتهت المفاوضات بين إدارة الشركة وعمرو دياب، الذي وافق على العودة إلى الشركة شرط إلغاء كل بنود الاحتكار، التي كانت سبباً في الخلافات بينهما.

وبحسب مصادر مقربة من دياب، سيتم تسجيل أغنيات الألبوم الجديد خلال الأيام القلية المقبلة، بعد حسم عمرو لقراره حول تقديم ألبوم كامل يتضمن 12 أغنية، أو الاكتفاء بصدور "ميني ألبوم" مراعاةً لصدور ألبومه الأخير "كل حياتي" منذ شهور قليلة، ومن المرجح أن يكشف دياب عن بعض أغنيات الألبوم المنتظر، في حفله المقبل بمدينة دبي للإعلام، المقرر تنظيمه منتصف مارس المقبل.

يُذكر أنّ عمرو دياب قام بتأسيس شركة "ناي" ليضمن عدم احتكار صوته لصالح أية شركة، بعدما قامت روتانا بحظر قناته على موقع اليوتيوب، لتضمّنها بعد الأغنيات من إنتاجها، وأُجبر لاحقًا على حذف كل ألبوماته مع الشركة الخليجية، حتى يتمكن من استعادة القناة، وبعدها تقدمت روتانا بمبادرة للصلح، تضمنت السماح لدياب بتحميل ألبوماته معها، مع الاتفاق بينهما على كيفية تقسيم العائد من حقوق المشاهدة.

وجرت المصالحة الأولى بين الطرفين في صيف العام 2017 بحضور كبار نجوم الغناء العربي كاظم الساهر، وماجد المهندس، وراشد الماجد، ورابح صقر، وعبد المجيد عبدالله، الذين شاركوا مع مدير شركة روتانا سالم الهندي في جلسة خاصة بالساحل الشمالي، لطيّ صفحة الخلافات القضائية المشتعلة بين دياب وروتانا.