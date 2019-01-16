بالفيديو: أجرأ 10 ممثلات في تاريخ السينما المصرية الحديثة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يناير 2019 04:09 مساءً - مرت في تاريخ السينما المصرية ممثلات تركن بصمة على هذه الصناعة، إلا أن بعضهن لامسن حدود الجرأة في أماكن كثيرة. وهنا أجرأ عشر ممثلات مصريات تخطت مشاهدهن توقعات المشاهد العربي:

حورية فرغلي

من الظهور الأول لها في فيلم كلمني شكراً، تعرت أمام شاشة الحاسوب مقابل كروت شحن، ما جعلها تحجز مكاناً لها ضمن أكثر عشر فنانات إغراءً في صناعة السينما.

منه شلبي

قدمت في أول ظهور لها في فيلم الساحر، مشهداً تتحدث فيه عن مفاتنها وتتلمس ثدييها قائلة كل ده ولسا صغير، حيث كان هذا كفيلا لوصفها ضمن الفنانات الأكثر إغراءً.

غادة عبد الرازق وسمية الخشاب

وجدتا في نفس المشهد، الذي يعتبر فريدا من نوعه ضمن فيلم حين ميسرة، حيث كانت غادة تلعب دور الفتاة السحاقية التي استثارها جسد سمية المفعم بالأنوثة.

بسمة

في فيلم ليلة سقوط بغداد، كانت تحاول بسمة حل عقدة العجز الجنسي عند زوجها بشتى الطرق والوسائل، وتتنوع المشاهد التي تخطت حدود المعقول ضمن قاموس الإغراء السينمائي.

مروى

واجهت الفنانة اللبنانية مروى انتقاداً عنيفا جدا وصل إلى حد المطالبة بمنعها من التمثيل عقب تعريها بشكل كامل في فيلم أحاسيس، المشهد الذي أثار غضب جماهيري واسع جداً

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هند صبري

في فيلم مواطن ومخبر وحرامي خلعت الفنانة هند صبري ملابسها بالكامل أمام الفنان خالد أبو النجا، المشهد غير المبرر في الفيلم والذي وصفه البعض بالخارج عن السياق، فقط لجذب المشاهدين.

ناهد شريف

الفنانة التي تصنف بين نجمات الإغراء لاعتياد الجمهور على ما تقدمه، إلا أن مشهداً تظهر فيه الفنانة ناهد عارية تماماً في فيلم ذئاب لا تأكل اللحم، لا يمكن الاقتصار على تسميته بالإغراء فحسب بل له ملامح أخرى قد تصل حد الإباحية.

ليلى علوي

لا يختلف اثنان على أن الفنانة المصرية ليلى علوي لم تخلُ أدوارها من مشاهد الرقص أو لقطات ساخنة في السرير. إلا أن مشهد الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له في فيلم المغتصبون كان من أكثر ما قدمته جرأة وتجاوزاً للمألوف.

ناهد يسري

قدمت الفنانة ناهد يسري مشهداً تعرت فيه بالكامل ضمن فيلم سيدة الأقمار السوداء، ما أدى إلى وصفه بالمشهد المحظور.

سعاد حسني

قدمت السندريلا الكثير من الأعمال الجريئة في الدراما المصرية، إلا أن مشهد الاغتصاب في فيلم الكرنك تجاوز كل حدود الجرأة.

الكاتب: لؤي ديب