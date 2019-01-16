نانسي عجرم تعلّق على “البيضة” التي كسرت الرقم القياسي

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يناير 2019 12:53 صباحاً -

لازالت قصة “البيضة” التي استطاعت أن تسرق الرقم القياسي الذي حققته عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر من خلال حصد أكثر الإعجابات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، محط أنظار المتابعين والمشاهير، خصوصا وأن “البيضة” نالت أكثر من 40 مليون إعجاب.

وكانت للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ محطّة في هذا الموضوع، إذ نشرت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ “بيضة”، وعلّقت عليها قائلة: “شو قصة هالبيضة؟”، مرفقة التعليق بوجوه مضحكة.

ومن بين التعليقات التي وردت أسفل الصورة :”قصة هالبيضة هي أنها أهم من تاريخ حياتي، ههههه تدل على ان رغم تعري الفتيات جات بيضة ضربتهن كلهن، يقولوا اخذت اجمل بيضه بالعالم، ما بعرف فجأه اشتهرت بين الكل! “