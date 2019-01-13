تفاصيل فضيحة منى فاروق وشيماء الحاج

كتبت - لمياء نبيل نشر مقطع فيديو فاضح للفنانة الصاعدة منى فاروق وصديقتها شيماء الحاج، والذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرف باسم "ريكورد مازن و حسام". "ريكورد مازن و حسام". وظهرتا الممثلتين، فى الفيديو الفاضح وهما يرقصان بملابس غير محتشمة، الأمر الذي فجر غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. و على الرغم من أن الفيديو قديم كما أكد البعض، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي أعادت نشره مرة أخري، مطالبين بمحاسبتهم قانونيا.

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