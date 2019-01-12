التركية دنيز تشاكير تتحدث بعد تقديم افادتها أمام القاضي.. شاهدوا ماذا قالت!

كتب امير فتحي في السبت 12 يناير 2019 12:54 مساءً -

قدمت الممثلة التركية الشهيرة دنيز تشاكير افادتها أمام المدعي العام بالشكوى المقدمة ضدها بسبب تهجمها على فتيات محجبات في احد المقهي.

وقالت كان مجرد جدال بسيط ولم تتهجم به على حجابهم وإنها تدعم الحرية الشخصية.

يذكر ان حالة من الجدل، وصدمة كبيرة، أثارتها الفنانة التركية، دنيز تشاكير، في أحد مقاهي تركيا الشّهيرة، فبحسب الصّحف التركية، قامت الفنانة، والتي عُرف عنها إثارة الجدل حولها باستمرار، وظهورها بأكتر من مُناسبة، وهي في حالة سكر شديدة، فإنّ تشاكير دخلت مقهى شهير، وهي بحالة يُرثى لها بسبب الخمر، وعندما شاهدت 6 نساء مُحجّبات يجلسن على طاولة، قامت بالاعتداء عليهنّ وتصويرهنّ دون إذن منهنّ، ثمّ توجّهتْ لهنّ بالسّؤال وهي تصرخ: “هل هذه السعودية؟ ماذا تفعلون هنا”.