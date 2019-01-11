ناصر القصبي يعود للمسرح بعد غياب 30 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس الإدارة العامة للترفيه في السعودية، الفنان ناصر القصبي بالعودة إلى خشبة المسرح السعودي مرة أخرى بعد غياب دام قرابة 30 عاما.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة له على حسابه في "تويتر" لـ"ناصر القصبي": "نبيك ترجع للمسرح.. مكانك خالٍ"، وأجاب النجم السعودي قائلا "تم يا بوناصر .. وأبشر بسعدك".





يذكر أن انطلاقة القصبي، البالغ من العمر 57 عاما، في عالم المسرح بدأت من مسرحية "حلم الحياة" عام 1984، تلتها 5 مسرحيات، آخرها كانت "ولد الديرة"، التي تعتبر آخر مسرحية له قبل نحو 30 عاماً.

تخرج ناصر القصبي من كلية الزراعة بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، بدأ مشواره الفني خلال المسرح الجامعي، بينما كان ظهوره الحقيقي في مسرحية "التائه" الذي قام هو والفنان راشد الشمراني ببطولتها وأخرجها رشدي سلام.

اشتهر كثيراً بمسلسله الكوميدي "طاش ما طاش"، الذي قدم منه 18 جزء، بواقع جزء كل عام، ويعتبر من أفضل المسلسلات الكوميدية في الخليج والوطن العربي بمشاركة الفنان عبد الله السدحان.