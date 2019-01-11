وفاة والدة هاندا أرتشيل بعد صراع مع المرض

أكّدت صحيفة "حرييت" التركية، خبر وفاة والدة الممثلة هاندا أرتشيل بعد صراع مع المرض.
وكانت الراحلة تعاني من مرض السرطان، وخاضت رحلة علاج مؤلمة، رافقتها فيها هاندا في كافة مراحلها، وقد قيل إنّ انفصال هذه الأخيرة عن الممثل مراد دالكيتش كان بسبب عدم اهتمامه بوالدتها وعدم مرافقته إياه في زياراتها إلى المستشفى.
وكانت والدة هاندا، قد تعرّضت لانتكاسة جديدة مطلع العام الجديد عندما كانت ابنتها في موقع التصوير، ما دفع بالطبيب المعالج إلى الاتصال بهاندا كي تكون إلى جانب والدتها التي كانت تشعر بألم شديد.
وعلى الفور، قامت هاندا بإيقاف التصوير وذهبت إلى المستشفى كي تكون إلى جانبها.
ولم تعرف بعد أي تفاصيل عن مواعيد الجنازة.
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