شاهدوا.. فتاة مصرية تتصدر تويتر بعد إعلان طريف لـ كافيه والدها

كتب امير فتحي في الخميس 10 يناير 2019 11:16 مساءً -

نشرت فتاة مصرية على موقع التواصل الشهير “تيك توك” مقطع فيديو تكشف فيه عن طلب والدها الدعاية للكافيه الخاص به ولكن بمقابل بسيط جداً، فما كان منها إلا إنها استعانت بشقيقها وشقيقتها الصغرى في تصوير إعلان طريف للكافية.

وقامت الفتاة بالتعليق على الإعلان بطريقة طريفة وقامت بتصوير الكافية من الداخل وطلبت من المتابعين زيارة الكافية.

وحاز الإعلان الطريف الإعجاب على مواقع التواصل وتصدر تويتر لفترة من الوقت.