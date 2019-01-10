العراقية آية علاء ملكة جمال آربيل شبه عارية على المسرح.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

آثارت آية علاء، ملكة جمال آربيل بكردستان العراق، لعام 2017 حالة جدل واسعة بإطلالتها في إحدى حفلات رأس السنة والتي تخطت فيها حدود الجرأة.

آية أطلت خلال الحفل بجمبسوت لاصقًا بنفس لون الجسم وتسبب في إظهار ملامح جسدها وتعرضت للكثير من الانتقادات بسبب جرأتها الزائدة حيث وصفها البعض بأنها تخطت جرأة إطلالة الفنانة المصرية رانيا يوسف، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

وردت آية، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد رقصها بإطلالتها الجريئة على المسرح قائلة عبر صفحتها الشخصية بموقع «سناب شات»: «بليلة راس السنة احتراماً إلي وتقديراً، طلب مني أصعد عالمسرح، شنو الغلط بالموضوع إذا رقصت؟».

الانتقادات لم تطل آية علاء فقط، ولكنها طالت الفنان اللبناني أيمن زبيب، والذي أحيا الحفل، و قام باحتضانها رغم جرأة إطلالتها على المسرح.

كما قام بتشجيعها على الرقص على نغمات أغانيه وسط حالة استهجان حتى من حضور الحفل الذي انتقد إطلالتها الجريئة.