شاهدوا.. احتضان فنان لبناني لملكة جمال بملابس فاضحة يثير ضجة كبيرة

كتب امير فتحي في الخميس 10 يناير 2019 12:39 صباحاً -

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثيراً للجدل للفنان اللبناني أيمن زبيب، أثناء إحيائه إحدى الحفلات.

وبدا وهو يقف على المسرح ويغني قبل أن تصعد إليه ملكة جمال أربيل آية علاء، ليقوم باحتضانها بطريقة أحدثت ضجة كبيرة في أوساط مشاهدي الفيديو.

ولفتت علاء أنظار هؤلاء أيضاً بسبب ملابسها التي وصفوها بالمثيرة. فقد اختارت جامبسوت لاصقاً بلون اللحم مع نقشات سوداء، ما أطلق في وجهها موجة كبيرة من الانتقادات.

ورداً على السؤال عما إذا كانت هي التي تظهر برفقة الفنان في الفيديو، أوضحت عبر حسابها على “سناب شات” ما حدث وكتبت: “إيه بليلة راس السنة احتراماً إلي وتقديراً، طلب مني أصعد عالمسرح وكانت ليلة راس السنة”.

وأضافت: “شنو الغلط بالموضوع إذا رقصت؟”. ويشار إلى أن زبيب أحدث ضجة مؤخراً بسبب ظهوره في مقطع فيديو وهو يبكي أثناء استماعه إلى غناء أحد فناني الشارع في اسطنبول.

هذه هي الصبية العراقية ملكة جمال أربيل آية علاء التي رقصت مع أيمن زبيب بملابس فاضحة

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