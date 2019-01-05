بالصور: رانيا يوسف تحدث ضجة جديدة بفستان جريء ارتدته بحفل رأس السنة

تواجه النجمة رانيا يوسف ضجة جديدة بعد أن أطلت مؤخراً بفستان جديد جريء خلال احتفالها بليلة رأس السنة في بيروت برفقة النجم مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية فاتن موسى.

فقد اختارت رانيا يوسف فستاناً باللون الأسود بتنورة قصيرة للغاية لا تكاد تصل لمنتصف فخذيها كما أنه كان بصدر مكشوف ذات فتحة ممتدة تصل تقريباً حتى البطن وكانت مغطاة جزئياً بطبقة من الشيفون.

وتلقت رانيا يوسف هجوماً كبيراً من الجمهور الذي اعتبر أن ظهورها بأربعة فساتين جريئة خلال شهر واحد يعد أمراً مقصوداً، حيث وصفها البعض بأنها تتعمد لفت الانتباه بهذه التصرفات غير المحسوبة وأنها ستخسر كثيراً من رصيدها الفني إذا استمرت على هذا المنوال خاصة وأنها تمتلك موهبة حقيقية وليست بحاجة للفت الأنظار بهذا الشكل.

بينما دافع الكثيرون عن الفنانة المصرية مؤكدين أن أجواء الحفل كانت ملائمة تماماً مع إطلالتها الجريئة، وملمحين إلى أن هناك من يتربص بها ويحاول الزج باسمها دائماً في أمور ثانوية تشعل الغضب ضدها.



