جمال النجادة: أنا المشهورة الكويتية الوحيدة "ظهر وبطن" والباقي أنسابهنّ "مختلطة" 

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدتْ مدوِّنة الموضة، ومصممة الأزياء الكويتية، جمال النجادة، ما أسمته بـ"الابتذال" الذي أصبح منتشرًا على السوشال ميديا، موضحةً، أنها لا تعرف متى ينتهي هذا الابتذال.

وأكّدتْ النجادة، عبر حسابها في سناب شات، أنها حزينة وغاضبة من هذه الأوضاع، لأنّها الوحيدة من ضمن مشاهير السوشال ميديا بالكويت، التي تُعدّ "كويتية" خالصة.

وأوضحتْ: "أنا الكويتية الوحيدة ظهر وبطن وعشان كدة قلبي يعورني الباقي عشان أنسابهم مخلطين يحسوا عادي.. ما فيني أي عروق لا شمالية لا جنوبية".

وطالبتْ مدوّنة الموضة الكويتية، نجمات السوشال ميديا، بالتوقّف عن تشويه صورة المجتمع الكويتيّ، الذي تربين فيه، حتى وإن كان في مجتمعهنّ الأصلي ما يقدمن "عادي"، لأنّهنّ بالنهاية محسوبات على الكويتيات.

ولفتتْ النجادة إلى أنّ من حقّ أي نجمة بالسوشال ميديا تقديم كلّ ما تريده من إعلانات، لأنه رزقها ومستقبلها، ولكن يجب أنْ تحترم صورة الفتيات الكويتيات، ولا تظهرهنّ بشكل سيء، من أجل المال.

وكانت مدوِّنة الموضة الكويتية، جمال النجادة، قد أثارت جدلًا كبيرًا مؤخرًا، بسبب هديتها، التي قدمتها للفاشينيستا دانة الطويرش، بمناسبة زفافها، إذْ أهدتها باقة كبيرة من الورود، بداخلها 6 آلاف دينار كويتي.

وأثارتْ الهدية انتقادات عدد من نشطاء السوشال ميديا، الذين اعتبروها مبالغًا فيها للغاية، وبعيدة عن البساطة، وكان من الأفضل عدم تصويرها.