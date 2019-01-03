نصيحة المخرجة هالة خليل لهزيمة الاكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت المخرجة هالة خليل عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" نصيحة وجهتها لجمهورها لمقاومة الاكتئاب.

وكتبت هالة: "نصيحة جديدة لمقاومة الاكتئاب نص ساعة مع نفسك في الشمس كل يوم.. صمت.. تأمل.. ممكن تسمع مزيكا.. ممكن تقرا كتاب ناعم.. أو تلعب الجيم اللي بتفضلها علي الموبايل بتاعك".

وأضافت هالة: "كلامي يبدو للبعض مستفز وفيه كثير من الرفاهية، صحيح ولكن حتى لو كان الاكتئاب أحيانًا أحد عوارض الرفاهية ولكن يظل ذلك تشخيص وليس علاج، وعلينا التعامل معه".

وتابعت هالة: "ولا ننسى إن العالم كله بعد الثورة الصناعية ثم التكنولوجية وثورة الانترنت، أصبح يعاني من رفاهية نسبية اقترنت بشيوع الإحساس بالضياع واللا جدوى، ما علينا مش عايزه انظر، عايزة بس اقولكوا اقعدوا في الشمس كل يوم علي الأقل نص ساعة".

يُذكر أن المخرجة هالة خليل قدمت في العام الماضي مسلسل "بالحجم العائلي" مع الفنان يحيى الفخراني والفنانة ميرفت أمين.

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