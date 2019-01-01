بالصور.. فيفي عبده تشعل حفل رأس السنة بفستان رقص "غريب"

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فيفي عبده
ظهرت الفنانة فيفي عبده بفستان رقص "غريب"، في الحفل الذي شاركت فيه بالأمس بليلة رأس السنة، وذلك الحفلأول ظهور لها بعد عودتها للرقص، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشارك
يذكر أن فيفي شاركت بحفلين أمس في أول ظهور لها بعد قرار عودتها للرقص.
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