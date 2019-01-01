بالصور.. فيفي عبده تشعل حفل رأس السنة بفستان رقص "غريب"

فيفي عبده

ظهرت الفنانة فيفي عبده بفستان رقص "غريب"، في الحفل الذي شاركت فيه بالأمس بليلة رأس السنة، وذلك الحفل

أول ظهور لها بعد عودتها للرقص، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشاركفي الحفل نفسه عدد من المطربين منهم محمد فؤاد، وحكيم، وصوفينار.

يذكر أن فيفي شاركت بحفلين أمس في أول ظهور لها بعد قرار عودتها للرقص.