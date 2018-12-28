إطلالة مختلفة للإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا في جلسة تصوير جديدة

خضعت الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود عاشور. وظهرت مها بإطلالة مختلفة وارتدت سولبيت سواريه مليء بالألوان المبهجة. وتقدم مها السقا حاليا برنامج فني بعنوان "It's Show time على قناة cbc مع شيرين عرفة ودينا حويدق، بالإضافة إلى مراسلي البرنامج في العواصم العربية والعالمية، وهو برنامج ترفيهي يلقي الضوء على كل ما هو جديد في السينما والموسيقى والمسرح وكل ما يتعلّق بعالم الموضة والترفيه.

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