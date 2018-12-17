تقوم الفنانة أنغام حاليًا بعمل بروفات مكثفة إستعداد لحفلتها القادمة بعد عشرة أيام بأحد الفنادق الواقعة بطريق صلاح سالم وقام الفندق بعمل الدعايا اللازمة وإلصاق صور أنغام على طول الطريق، وهذه الحفلة تعتبر من الحفلات التي ستقدمها الفنانة أنغام بمناسبة أعياد الكريسماس، أنغام ستقدم أيضا مجموعة من الحفلات في مصر والدول العربية خلال الفترة القادمة. قد يهمك أيضاً : الفنانة أنغام تنتهي من تسجيل أغنية جديدة من ألبومها أنغام تشارك في تغسيل شقيقتها غنوة وتنهار من البكاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أنغام تحيي حفلًا غنائيًا داخل أحد الفنادق في صلاح سالم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .