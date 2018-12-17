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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض الفنان المصري محمد إمام لحادث خطير أثناء تصويره أحد المشاهد الصعبة في فيلمه الجديد “لص بغداد”.
إمام قام بتصوير مشهد أكشن اقتضى قفزة من مكان عالي وهو يقود دراجة نارية، الأمر الذي تسبب في إصابته بعدد من الكدمات وإصابة مصمم المطاردات الأجنبي وتم نقله للمستشفى لسوء حالته.
الفنان المصري تحامل على نفسه ليستكمل تصوير الفيلم، ونشر صورة له من الكواليس، خلال تصويره أحد المشاهد في حي الجمالية.
غمام حرص على توجيه الشكر لأهالي حي الجمالية على إستقبالهم الحافل لهم وتعاونهم في التصويرن حيث قال: “شكراً لأهلي و إخواتي في حي #الجمالية على إستقبالهم العظيم و تعاونهم في تصوير #لص_بغداد.. و شكراً لرجال الداخلية على مجهودهم لتأمين موقع التصوير #محمد_امام”.
وكان محمد إمام قد طمأن متابعيه على صحته بعد إصابته، حيث قال عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «الحمدلله على كل شيء.. حادثة موتسيكل جامدة أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم لص بغداد بس ربنا ستر».
وأضاف: «أنا كويس الحمدلله.. شوية كدمات على جروح.. بس مصمم المطاردات الأجنبي كان في حالة صعبة جداً و بدأ يتحسن النهاردة الحمدلله.. شكراً لجمهوري و زمايلي و أصدقائي اللي حبوا يطمنوا عليا».
شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لمحمد إمام بعد إصابته في حادث.. شاهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة جلولي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي جلولي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .