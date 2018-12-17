أول ظهور لمحمد إمام بعد إصابته في حادث.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري محمد إمام لحادث خطير أثناء تصويره أحد المشاهد الصعبة في فيلمه الجديد “لص بغداد”.

إمام قام بتصوير مشهد أكشن اقتضى قفزة من مكان عالي وهو يقود دراجة نارية، الأمر الذي تسبب في إصابته بعدد من الكدمات وإصابة مصمم المطاردات الأجنبي وتم نقله للمستشفى لسوء حالته.

الفنان المصري تحامل على نفسه ليستكمل تصوير الفيلم، ونشر صورة له من الكواليس، خلال تصويره أحد المشاهد في حي الجمالية.

غمام حرص على توجيه الشكر لأهالي حي الجمالية على إستقبالهم الحافل لهم وتعاونهم في التصويرن حيث قال: “شكراً لأهلي و إخواتي في حي #الجمالية على إستقبالهم العظيم و تعاونهم في تصوير #لص_بغداد.. و شكراً لرجال الداخلية على مجهودهم لتأمين موقع التصوير #محمد_امام”.

وكان محمد إمام قد طمأن متابعيه على صحته بعد إصابته، حيث قال عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «الحمدلله على كل شيء.. حادثة موتسيكل جامدة أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم لص بغداد بس ربنا ستر».

وأضاف: «أنا كويس الحمدلله.. شوية كدمات على جروح.. بس مصمم المطاردات الأجنبي كان في حالة صعبة جداً و بدأ يتحسن النهاردة الحمدلله.. شكراً لجمهوري و زمايلي و أصدقائي اللي حبوا يطمنوا عليا».