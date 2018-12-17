الجمهور يغضب نجوى كرم.. والفنانة تهدد بترك المسرح.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلًا غنائيًا بالسويد في ختام مهرجان «فيمن إيست»، والذي ينظمه المسرح الوطني السويدي برعاية وزارة الثقافة السويدية، وذلك وسط حضور عدد كبير من جمهورها من الجاليات العربية.

نجوى كرم، طالبت الحضور بالوقف عن البث المباشر للحفل بهواتفهم وهددت بترك المسرح بسبب ذلك إن لم يستجب الحضور لمطلبها.

الفنانة اللبنانية، قالت: «بعد بدي قولها بس مرة.. إذا بعد بدو يصوّر حدا لايف أنا رح أترك المسرح».

والسبب الذي دفع نجوى كرم، لطلب جمهورها بعدم التصوير هو أن البث المباشر لا يعكس حقيقة المشهد و يشوّه أداء الفنان وأنها تُفضِّل تفاعل الجمهور.

وكانت نجوى كرم، قد ارتدت خلال الحفل فستان أصفر وزينت ملامحها بماكياج ناعم، ونشرت صور من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

من ناحية أخرى، تواصل نجوى كرم، تصوير حلقات مرحلة تجارب الأداء من برنامج Arabs Got Talent، والذي تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به إلى جانب أحمد حلمي، والعميد علي جابر.

كما عادت نجوى كرم، من جديد لشركة “روتانا”، بعد فترة غياب استمرت ما يقرب من 5 سنوات تقريبا وتستعد لطرح أغاني جديدة وإحياء حفلات غنائية من إنتاج روتانا.