شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم aquaman وصلت لكام قبل طرحه رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فيلم الأكشن والخيال العلمى Aquaman سيسعى الى تحطيم المركز الأول هذا العام من حيث تحقيق الايرادات والذى تربع عليها فيلم the avengers infinity war الذى حقق أكثر من 2 مليار دولار إيرادات.

وحقق فيلم الأكشن Aquaman بطولة جايسون ماموا، ما يقارب الـ 260 مليون دولار إيرادات قبل طرحه رسمياً فى دور العرض العالمى، من ضمنها 189 مليون دولار فقط فى دولة الصين فى زمن لا يتخطى الأسبوع.

ورجح الكثير من النقاد ان الفيلم القادم لشركة "DC" سيسعى لتحطيم حاجز الـ 2 مليار دولار إيرادات بعد ان يطرح حول العالم رسمياً يوم 21 ديسمبر الجاري، وتوقع النقاد ان المدة الزمنية التى يحتاجها الفيلم لتحطيم المركز الاول هى شهرين.

وتدور أحداث الفيلم الخيالى المنتظر Aquaman، حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلاً للعالم.

الفيلم من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.