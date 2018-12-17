شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل: اخترت شخصية "سارة عز" فى "أبواب الشك" قبل اسنادها لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة جيهان خليل إنها تلقت ردود أفعال متميزة للغاية حول دورها فى مسلسل "أبواب الشك" الذى انطلق عرضه قبل أسبوعين على قناة "الحياة"، لافتة إلى أن أحداث المسلسل المشوقة والمثيرة جعلت الجمهور ينتظر كل حلقة لمعرفة تطورات الأحداث التى ستشهد مفاجآت غير متوقعة.

وأوضحت جيهان لـ"الخليج 365" أنها عندما تلقت عرضاً للمشاركة فى المسلسل خيّرها مخرج العمل أحمد سمير فرج بين الشخصيات النسائية الموجودة، فاختارت "سارة عز الدين" مشيرة إلى أن القائمين على العمل كانوا يفكرون فى هذا الدور لها أيضاً، مؤكدة أنها أحبت الشخصية والتفاصيل الخاصة بها اضافة إلى وجود مشاهد تمثيل كثيرة تقدمها فى الأحداث.



جيهان خليل

وتجسد جيهان خليل شخصية "سارة عز الدين" فى الأحداث ابنة وزيرة الصناعة السابق عبد الرحمن أبو زهرة، وتتزوج من "حسن" – خالد سليم- الذى يتم فى قتلها وبعد خروجه من السجن، تفتتح الصفحية "شادية" ملف القضية من جديد بعد ظهور مستندات تؤكد وجود شكوك حول قتل حسن لسارة عز وتتوالى الأحداث بشكل مثير لمعرفة القاتل الحقيقى وكيف حدث ذلك.

مسلسل "أبواب الشك" بطولة لقاء الخميسى، خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، تامر شلتوت، ميار الغيطى، طارق صبرى، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، عائشة بن أحمد، محمد ابراهيم يسرى، عبير منير وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد سمير فرج وانتاج شركة سينرجى بمشاركة



الفنانة جيهان خليل



جيهان خليل



الفنانة جيهان خليل



صور جيهان خليل



صور جيهان خليل