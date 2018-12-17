شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر شخصية نسائية إثارة.. لاجرثا "Vikings" تحتفل بعيد ميلادها الـ 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم عيد ميلاد الممثلة الكندية كاثرين وينيك الـ 41، صاحبه شخصية "لاجرثا" فى المسلسل الشهير Vikings، الـ 41، بعد تحقيقها شعبية كبيرة وأرشيف درامى وسينمائى كبير جدا الفترة الماضية، بعد ظهورها المتميز فى السلسلة الشهيرة التى تعرض على شبكة قنوات "هيستوري".

وينيك التى لقبت بأكثر شخصية نسائية إثارة على شاشة التلفزيون فى إحصائية طرحتها مجلة "انترتيمنت ويكلى" عن دورها فى مسلسل "فايكينج"، بالإضافة الى ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة مسرحية رائدة عام 2014، وأفضل ممثل فى عمل درامى عام 2014 -2015، وترشيحها لجائزة القيقب الذهبى لأفضل ممثلة فى مسلسل تلفزيونى عام 2016، وحصدت "لاجرثا" صاحبة الـ 41 عاماً، جائزة التميز فى مهرجان " Banff" العالمى عام 2015.

الممثلة الكندية شاركت فى أعمال سينمائية شهيرة العام الماضى من أهمها The Dark Tower، مع الممثل ماثيو ماكونهى الفائز بجائزة الأوسكار والجولدن جولوب، كما شاركت ايضاً فى Geostorm مع الممثل العالمى جيرارد بتلر، بالإضافة الى عشرات المشاركات السينمائية خلال العشر سنوات الأخيرة.

ويعرض حالياً الجزء الثانى من الموسم الخامس لمسلسل Vikings التى تشارك "وينيك" فى بطولته، وتسعى فى السيطرة مرة اخرى على كاتيجات" بمساعدة ابنها "يورن انسليد" بعد طردها منها نهاية الموسم الماضى وسيطرة "آيفار" عليها.

مسلسل Vikings من تأليف مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين (الفايكنج)، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد اخرى لغزوها مثل انجلترا وفرانكيا "فرنسا".